شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: قانون الرياضة أقوى من لوائح الاتحادات وسيكون الحاكم في الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن تأجيل أولمبياد طوكيو الذى كان مقرر إقامتها فى صيف العام الحالى إلى العام المقبل لم يكن فى الحسبان مؤكدا أننا نحاول تجهيز اللاعبين المؤهلين للأولمبياد حتى يكونوا على استعداد لعودة النشاط .

وقررت اللجنة الاولمبية الدولية تاجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام المقبل بسبب تفشى وباء كورونا القاتل فى العالم كله، وهو ما أدى لتجميد النشاط الكروى فى كل الدول .

وأضاف حطب فى تصريحات لبرنامج الدرجة التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على أون تايم 2 أن اللجنة الأولمبية المصرية قامت بتجهيز أكثر من مخطط لجميع الألعاب المشاركة في الأولمبياد وفقا لإجراءات الدولة ضد كورونا .

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وعن انتخابات الإتحادات الأهلية أشار حطب أنه بعد تأجيل الأولمبياد أصبح الأمر إجباريا لإقامة الانتخابات فى العام المقبل ، مشددا أن قانون الرياضة المصرى أقوى من لوائح الاتحادات الرياضية وسيكون الحاكم في الانتخابات المقبلة .

من ناحية اخرى أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطابا إلي اللجنة الاولمبية الدولية، تطلب فيه بالتعاون مع الاتحادات في تنفيذ المعسكرات للاعبين المتأهلين للاولمبياد طوكيو، وتساهم في خطة الاعداد للاتحادات بعد تأجيل الاولمبياد ، ضمن برنامج التعاون الاولمبي .

وطالبت اللجنة الأولمبية المصرية، من الأولمبية الدولية بأن تكون شريك للاتحادات الرياضية في الاضرار التي لحقت بها بسبب تأجيل الاولمبياد، خاصة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لم تقصر في الدعم المطلوب باعداد اللاعبين للأولمبياد .

وكان اللجنة الآولمبية قد طالبت من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها الي اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بها .