7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3/5/2020، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينينه فايلر مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر..

طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينينه فايلر مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر..

طلب طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، تخفيض العقوبات التى وقعت عليهما من قبل إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب الظهور فى برنامج رامز جلال

استقر مسئولو النادى الأهلى على تجميد صفقة حسام حسن، مهاجم سموحة، خلال الفترة الحالية مؤقتاً بسبب الأجواء الراهنة. أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة، أن جميع مسابقات الاتحاد للمراحل السنية المختلفة تحتاج إلى شهرين ونصف من أجل إنهاء موسم 2019 / 2020. Advertisements تداولت بعض المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ و قدره 89 مليون جنيه أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن مقترح عودة بطولة الدورى فى يوليو المقبل لن يكون مفيداً للأندية.

الأندية تستفسر من الجبلاية عن تحمل تكاليف الفنادق والملاعب حال استكمال الدورى

أجرى عدد من مسئولى أندية الدورى الممتاز اتصالات بمسئولى اللجنة الخماسية، للاستفسار عن من يتحمل تكلفة فنادق الإقامة والملاعب.