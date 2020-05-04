شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى سموحة يطالبون الإدارة بصرف جزء من مستحقاتهم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب ثلاثى سموحة السيد فريد ومحمود عزت وأحمد ربيع الشيخ إدارة النادى بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتاخرة منذ فترة للصرف على أسرهم فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله.

كان الثلاثى قد حصلوا على 25 % من مقدم تعاقدهم مع سموحه فى بداية الموسم ثم 5 % عبارة عن راتب شهرى يوليه وأغسطس الماضيين ومن وقتها لم يحصلوا على أى مقابل مادى.

ويرفض الثلاثى شكوى ناديهم فى اتحاد الكرة رغبة منهم فى استكمال مشوارهم مع الفريق خاصة وأنهم يدركون تماما الازمة المالية التى يعانى منها الأندية فى ظل توقف النشاط ، خاصة وأن زملائهم بالفريق حصلوا على 60 % من عقودهم السنوية .

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من ناحية أخرى وضع مسئولو نادى سموحة شرطا وحيدا أمام أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو أن ينهى كافة أموره التعاقدية مع ناديه الحالى.

يأتى ذلك لرغبة سموحه فى عدم دفع أى مبالغ مالية لبيراميدز، وعدم الدخول فى مفاوضات معهم، خاصة أن الأخير يزايد كثيراً فى طلباته المادية، وهو ما يرفضه مسئولو النادى السكندرى .

ويرغب مسئولو سموحة فى إعادة أحمد حمودى من جديد لصفوف الفريق لتدعيم مركز صانع الألعاب الذى يعانى من نقص حاد داخل صفوف كتيبة حمادة صدقى، بعد اقتراب عودة ناصر ماهر للأهلى، وعدم وجود البديل الكفء فى هذا المركز