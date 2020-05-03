شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية إنجليزية تسعى للتعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مانشستر يونايتد لبيع لاعبه جيسي لينجارد، من أجل توفير بعض الأموال للتعاقد مع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، هناك 4 أندية مهتمة بضم لينجارد، يأتي في مقدمتها نيوكاسل، في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولسكاير مدرب الشياطين الحمر بالمستويات التي يقدمها اللاعب هذا الموسم.

ومع الاستحواذ المنتظر لصندوق الاستثمارات السعودي على أسهم نيوكاسل، قد يكون لينجارد ضمن صفقات النادي الإنجليزي إلى جانب أسماء مثل لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، بحسب ما تشير التقارير الإنجليزية.

ومن الأندية المهتمة أيضًا بضم لينجارد، هناك ليستر سيتي وإيفرتون ووست هام، ويبحث اليونايتد عن بيع لاعبه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، من أجل توفير الأموال لضم سانشو الذي قد تصل قيمة صفقته إلى 120 مليون جنيه إسترليني.