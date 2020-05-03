شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي وآرسنال يدرسان التعاقد مع جناح ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت شبكة «سبورتس مول» البريطانية، أن ناديي تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين يدرسان إمكانية التعاقد مع الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، جناح فريق ريال مدريد، في الصيف القادم.

وفتح فاسكيز، جناح فريق ريال مدريد، الباب أمام إمكانية الرحيل عن اللوس بلانكوس، في نهاية الموسم حيث كان اللاعب من ناشئي ريال مدريد، وبعد ذلك تم تصعيده للفريق الأول، قبل إعارته لإسبانيول عام 2014.

وخرج فاسكيز، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أكد من خلالها، أنه منفتح على خطوة الرحيل عن النادي الملكي، ويرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة، أن تشيلسي يرغب أكثر في ضم فاسكيز بسبب رغبة فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز في ذلك. النادي اللندني سيرحل عن صفوفه البرازيلي ويليان دا سيلفا، والإسباني بيدرو رودريجيز بنهاية الموسم الجاري لنهاية عقديهما، وفي البلوز يرون أن فاسكيز سيكون البديل الأنسب لهما وخاصة بيدرو بعدما تعاقد النادي مع المغربي حكيم زياش.