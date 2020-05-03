شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: تيجانا أكثر واحد وقف جنبي لما صعدت فريق أول بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك سابقاً، أن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء كان أشد المساندين له عندما كان كابتن للفريق.

وأضاف أيمن عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج "1911" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "إسماعيل يوسف كان ينصحنى كثيراً وأتذكر رحلة كوريا التي فزنا فيها ببطولة الأفرو أسيوي التي اعتزل بعدها تيجانا حرصاً منه على مصلحتي لأنه كان يؤمن بقدراتي الفنية.

تابع أيمن عبد العزيز: " كابتن إسماعيل كان بينصحنى مرة واتني وفي الثالثة كان بيشدني في الملعب علشان أكون على نفس الوتيرة الخاصة بالفريق"، وللحق هو أكثر واحد وقف جنبي وقتها في الفريق الأول.

Advertisements

أوضح أيمن عبد العزيز أنه كان محظوظاً جداً في الزمالك عندما صعد للفريق الكروي الأول موسم 1996 والذي كان يطلق عليه فريق الأحلام، مشدداً على أن التواجد بجوار كل هؤلاء اللاعبين مكسب كبير لأي لاعب يحتاج الى ثقة اللعب في الدرجة الأولى.