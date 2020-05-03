شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز يكشف سبب احترافه بالدوري التركي: 3 أسيست في الألومنيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، عن الطريقة التي انتقل فيها إلى الدوري التركي عبر فريق كيجالي وقتها. وقال أيمن عبد العزيز، خلال استضافته ببرنامج "1911" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "انتقلت للدوري التركي بعد متابعة مندوبي النادي لمباراة الألومنيوم في الدوري المصري موسم 1999 واستطعت يومها عمل 3 أسيست فزنا بهم بثلاثية نظيفة جعل مسئولي النادي يطلبون التعاقد معي". وأضاف أيمن عبد العزيز، أن منير حسن عضو مجلس الزمالك وقتها هو من تولى التفاوض مع النادي التركي الذي بدأت معه رحلت فيه للدوري التركي.

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