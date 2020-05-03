شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: بطولة الأفرو أسيوي الأقرب لقلبي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن بطولة الأفرو أسيوي التي حققها الزمالك في التسعينات هي الأقرب لقلبه.

وقال أيمن عبد العزيز، خلال استضافته ببرنامج "1911" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "لا شك أنها بطولة لا تتكرر مع أي فريق كثيراً لذلك تظل هي الأقرب لقلبي لأنها ليست متاحة لكل اللاعبين التي تشارك في البطولات القارية سواء في الأهلي أو الزمالك".

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وأضاف أيمن عبد العزيز، أن تحقيق أي بطولة مع الزمالك كان أمراً غاية في السعادة خاصة وأنها تضع اسمي فيها بالتاريخ لذلك تجدني وكل اللاعبين مرتبطين بكل الانتصارات التي حققناها مع القلعة البيضاء.

وتابع نجم الزمالك السابق، أن استطاع أن يحدث العديد من البطولات المحلية والقارية مع الزمالك لكن تظل البطولة الأفرو أسيوية هي الأفضل لأنها في بداية مشواري مع القلعة البيضاء.