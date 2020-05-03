شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: إبراهيم يوسف سبب لعبي بالزمالك في الدائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك سابقاً، أن إبراهيم يوسف أسطورة دفاع القلعة البيضاء أول من وجهه للعب في دائرة وسط الملعب مع الفريق الكروي الأول بالنادي.
وأضاف أيمن عبد العزيز، خلال استضافته ببرنامج "1911" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "إبراهيم يوسف الله يرحمه هو السبب في أني أكون لاعب في خط الوسط مع الفريق الأول".
وتابع أيمن عبد العزيز، أنه حصل على تيشيرت الزمالك لأول مرة عندما كان في التاسعة من عمره فور دخوله قطاع الناشئين وكان من بوابة أخيره أمير عبد العزيز الذي يسبقه بست سنوات في العمر وكان وقتها يلعب بالنادي أيضًا.
وأوضح أيمن عبد العزيز، أن حصوله على تيشيرت الزمالك في سن التاسعة من عمره فرق معه كثيراً في مشواره وانتمائه للقلعة البيضاء فكان الأمر بالنسبة لي (حسب وصفه).
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن عبد العزيز: إبراهيم يوسف سبب لعبي بالزمالك في الدائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.