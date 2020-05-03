شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: إبراهيم يوسف سبب لعبي بالزمالك في الدائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك سابقاً، أن إبراهيم يوسف أسطورة دفاع القلعة البيضاء أول من وجهه للعب في دائرة وسط الملعب مع الفريق الكروي الأول بالنادي.

وأضاف أيمن عبد العزيز، خلال استضافته ببرنامج "1911" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "إبراهيم يوسف الله يرحمه هو السبب في أني أكون لاعب في خط الوسط مع الفريق الأول".

Advertisements

وتابع أيمن عبد العزيز، أنه حصل على تيشيرت الزمالك لأول مرة عندما كان في التاسعة من عمره فور دخوله قطاع الناشئين وكان من بوابة أخيره أمير عبد العزيز الذي يسبقه بست سنوات في العمر وكان وقتها يلعب بالنادي أيضًا.

وأوضح أيمن عبد العزيز، أن حصوله على تيشيرت الزمالك في سن التاسعة من عمره فرق معه كثيراً في مشواره وانتمائه للقلعة البيضاء فكان الأمر بالنسبة لي (حسب وصفه).