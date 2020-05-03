شكرا لقرائتكم محمد طلعت يخضع لجلسات استشفائية بـ" الفوطة النارية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد طلعت لاعب فريق سموحة السكندرى على عمل بعض الجلسات الاستشفائية بـ" الفوطة النارية" للتغلب على فترة توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية فى ظل انتشار فيرس كورونا.

وسبق ولعب محمد طلعت لاندية الاهلى والمقاولون العرب قبل الانتقال الى سموحة بداية الموسم الحالى وذلك لدعم هجوم الفريق السكندرى.



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وكشف صفوت صدقى لـ"الخليج 365"، أنه يوجد بعض التدريبات أو الجلسات تقوم بعملية الوقاية ضد الفيروسات والميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح أخصائى المساج أنه يوجد بعض جلسات مثل الفوطة النارية ونوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم و القيام بعملية وقاية من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار صفوت صدقى إلى أنه لابد من توفير الأجهزة الطبية فى الأندية للمساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بها العالم من فيروس كورونا المستجد وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيرس كورونا.

ويعيش معظم شعوب العالم داخل منازلهم فى الوقت الحالى تنفيذا لتعليمات الوقاية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث يتوقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم.