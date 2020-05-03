شكرا لقرائتكم بيبو ومتعب مرشحان لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي، بعد سلسلة الأزمات التي دخل فيها مع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة لوجود أزمة عنيفة بينه وبين الإدارة على خلفية تواجده في برنامج رامز مجنون رسمي دون الحصول على أذن، وهو ما وجدته الإدارة أمر يتنافى مع مبادئ النادي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

ولم يرد سيد عبد الحفيظ، المبلغ الذى حصل عليه نظير تصوير حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي، والتى من المنتظر إذاعتها فى إحدى حلقات البرنامج خلال الفترة المقبلة والتى شهدت ردود أفعال واسعة لكون عبد الحفيظ هو أول مدير كرة فى تاريخ القلعة الحمراء يُقدم على تصوير مثل هذه النوعية من البرامج.

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وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ لم يرد المبلغ كما تردد، لكونه يعلم أن موضوع إذاعة الحلقة أصبح أمرا واقعا، وأن البرنامج هو صاحب الحق فى إذاعتها من عدمه، وأن قرار رفضه كان لابد أن يكون قبل التسجيل وإلا سيكون مضطراً لدفع شرط جزائى كبير وهو الأمر الذى رفضه عبد الحفيظ، فى الوقت الذى لا تستطيع إدارة البرنامج محو الحلقة، خاصة وأن البرنامج يذاع على مدار كل أيام شهر رمضان.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى خاصة وأنه يمثل منصب رفيع فى النادى الأهلى ولكون الضيوف دائماً ما يتعرضون لمضايقات وإهانات كبيرة، والحصول على مبلغ مالى ليس مبرراً لها، خاصة أن إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى.