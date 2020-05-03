«كوكا» تحت الاختبار في الأهلي بأمر فايلر

ذكرت وسائل إعلامية أن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، طلب مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا ومنتخب مصر، والمعار من أولمبياكوس اليوناني.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن طلب فايلر يأتي قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على ضم كوكا للفريق الأحمر أو صرف النظر عن الأمر.

وأضافت الصحيفة أن فايلر يرفض إتمام أي صفقة قبل منحها الضوء الأخضر، خاصة وأنه يرفض مبدأ ضم صفقات دون تحقيق استفادة قصوى منها، بالإضافة إلى أنه لا يُفضل تواجد عدد كبير من اللاعبين في القائمة.

وأشارت إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ناقشت مقترح ضم كوكا لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، وهو ما يمنع الأهلي من التعاقد مع مهاجم أجنبي صريح في الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.

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وكان أحد أعضاء اللجنة قد اقترح ضم كوكا، خاصة وأنه لاعب دولي ويقدم مستويات متميزة في الملاعب الأوربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من يعارض فكرة ضم كوكا للفريق الأول، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية ولم ينجح في تقديم أي إضافة.

وأكدت الصحيفة أن مسئولو الأهلي تواصلوا مع كوكا، الذي أبدى موافقته على العودة لمصر واللعب للأهلي خاصة بعد إعلان اللاعب أنه رفض مؤخراً عرضاً مغرياً من أحد الأندية المصرية لرغبته في حال العودة لمصر اللعب للنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يضم من الأجانب كلاً من: أليو بادجي وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايي وعلي معلول ووليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودي.