اخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 3/ 5/ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاحد 3/5/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، طلب طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، تخفيض العقوبات التى وقعت عليهما من قبل إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب الظهور فى برنامج رامز جلال الزمالك يخطر طارق حامد وبن شرقى بعقوبة برنامج رامز جلال عبر "واتس آب" قامت إدارة الزمالك، بإخطار الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الفريق، بخصم نصف مليون جنيه من كل منهما، بعدما قام الثنائى بتصوير حلقة رامز جلال دون الحصول على إذن من إدارة النادى. كشف ايمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك ان مباراته الشهيرة أمام الاهلي موسم ٩٩ والتي حصل فيها علي الطرد الشهير بعد ٣ دقائق بعد تدخله مع ابراهيم حسن وقتها. Advertisements كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق انه تمت اقالته موسم 99 من الجهاز الفني للزمالك بعد قرار رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري عقب مباراة الاهلي الشهيرة والتي تم الانسحاب منها بعد ٣ دقائق اعتراضا علي طرد أيمن عبد العزيز تربع محمود علاء مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، على عرش قائمة أغلى مدافعي الدوري المصري في الموسم الجاري، بقيمة مادية بلغت 16 مليون ونصف جنيه تقريباً، بعد لعروض القوية التي قدمها علاء مع الزمالك. طلب طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، تخفيض العقوبات التى وقعت عليهما من قبل إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب الظهور فى برنامج رامز جلال

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