شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يصل لصيغة تفاهم مع صنبورى لتخفيض عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو المصرى البورسعيدى فى الوصول لصيغة تفاهم مع البوركينى سعيدو صنبورى من أجل تخفيض قيمة عقده أسوة بباقى زملائه بالفريق بعد إيقاف النشاط بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم باكمله.

كان الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى قد قام بتخفيق راتبه إلى النصف بالإضافة لعبد الظاهر السقا المدير الرياضى وباقى اللاعبين.

كان صنبورى رفض فى بداية الأمر تخفيض عقده معللا ذلك بأنه لاعب محترف ولا يرغب فى المساس بقيمة عقده ، إلا أن عبد الظاهر أقنعه بالعدول عن رأيه وهو ما تفهمه اللاعب فى النهاية .

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من ناحية أخرى أكد محمد الخولى، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه يتضامن مع الأندية التى طالبت بإلغاء الدورى هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما وصل عددهم إلى 11 ناديا تقريبا.

قال الخولى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن إدارة النادى ستصرف غدا جزءا من رواتب اللاعبين والعاملين بالنادى رغم الظروف الصعبة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضى.

وتمسك طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، بلاعبى فريقه رافضا رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم قدرته على التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.