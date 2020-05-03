شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة.. الإسماعيلى يحقق لمصر أول لقب أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الإسماعيلى أول فريق مصرى يتوج بدورى أبطال أفريقيا ، حيث سبق القطبين فى حصد اللقب الأفريقى، وكان ذلك عام 1969.

توج النادى الإسماعيلى باللقب الأفريقى للمرة الوحيدة فى تاريخه بعد الفوز على إنجلبير المازيمبى ، بعد أن تعادلا إيجابيا بهدفين لكلا منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت بكينساشا، بينما فاز الدراويش على المنافس فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليصبح مجموع المباراتين 3/5 .

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تشكيل الإسماعيلى

مثل الإسماعيلى فى مباراة النهائى كل من مختار فى حراسة المرمى وامامه حودة والسقا وميمى وأنوس وأمين وفى الوسط كل من بازوكا وونصر والسنارى وحامد وفى الهجوم على أبو جريشة .

وقد نجح الإسماعيلى فى تلك البطولة فى وضع اسمه باحرف من نور بين اكبر الأندية فى أفريقيا خاصة أن تلك البطولة تعد الاولى للأندية المصرية قبل الأهلى والزمالك.