شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف البحث عن جناح أجنبى لتدعيم هجومه في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادي الأهلي البحث عن جناح أجنبي مميز لتدعيم هجوم الفريق، خاصة بعد تعثر صفقة ضم الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب أفريقي الذي يتمسك ناديه باستمراره للحاجة الفنية اليه.

وأشترط السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن يمثل المهاجم الجديد إضافة للفريق، خاصة وأن هناك احتمالية كبيرة لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى، حيث يجد الأهلى حتى الآن صعوبة بالغة فى الإبقاء عليه مُجدداً بسبب مغالاة ناديه المادية، وكل المحاولات حتى هذه اللحظة باءت بالفشل، إلا أن الإدارة الحمراء ترفض الاستسلام في هذا الملف، خاصة وأن فايلر أكد للجنة التخطيط الحمراء أن بقاء رمضان صبحي يعد أمرا ملحاً خاصة وأن تعويض الجناح الدولي لن يكون بالأمر الهين.

وأبدى فايلر المدير الفنى للأهلي موافقته على ضم سيرينو، مؤكداً إعجابه بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتى الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين انتهتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى القاهرة خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله فى جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتى سجل خلالها النجم الأورجوانى هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلي ، إلا أن الإدارة الحمراء وجهت البوصلة نحو لاعبين أخرين بعد أن تأكدت أن هناك صعوبة كبري في ضم المهاجم الأورجوياني.