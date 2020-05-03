حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 3/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3/5/2020، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها طلب طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، تخفيض العقوبات التى وقعت عليهما من قبل إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب الظهور فى برنامج رامز جلال طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينينه فايلر مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر.. طلب طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، تخفيض العقوبات التى وقعت عليهما من قبل إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب الظهور فى برنامج رامز جلال نفى مسئولو النادي الاهلي تلقيهم عرضاً من نظراؤهم في المقاصة لشراء بعض لاعبي الفريق الأحمر أمثال محمود وحيد الظهير الأيسر يفاضل الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط. Advertisements تداولت بعض المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ و قدره 89 مليون جنيه أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن مقترح عودة بطولة الدورى فى يوليو المقبل لن يكون مفيداً للأندية. استقر مسئولو النادى الأهلى على تجميد صفقة حسام حسن، مهاجم سموحة، خلال الفترة الحالية مؤقتاً بسبب الأجواء الراهنة. أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة، أن جميع مسابقات الاتحاد للمراحل السنية المختلفة تحتاج إلى شهرين ونصف من أجل إنهاء موسم 2019 / 2020.

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