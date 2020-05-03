شكرا لقرائتكم خبر عن ايهما أحق بتمثيل الزمالك الموسم المقبل.. أوناجم ام أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلي الرجاء المغربي مع فريقه الموسم الحالي، دفع بعض الأصوات تنادي بعدم التفريط في اللاعب الموسم المقبل.

في نفس الوقت فأن مسئولي الزمالك يترقبون القرار النهائي لاتحاد الكرة بشان تقليص عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل، مما يجعل الزمالك مطالب بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب المتواجدين في القائمة في حالة الاستقرار عل عودة احداد، وتبقي احتمالية رحيل اوناجم قائمة خاصة ان الزمالك يعتمد علي بن شرقي وساسي اساسيان طوال الموسم الحالي قبل التوقف بسبب كورونا.

التقرير التالي يستعرض مقارنة بين حميد أحداد واوناجم وفقا لما قدمه الثنائي الموسم الحالي مع فرقهما.

حميد أحداد : شارك مع الرجاء المغربي في 17 مباراة في الدوري المغربي ودوري ابطال افريقيا، احرز 4 أهداف في الدوري المغربي ولم يسجل في دوري ابطال افريقيا، ونجح في صناعة هدفين لزملاءه.

محمد اوناجم : شارك مع الزمالك في 22 مباراة ما بين الدوري ودوري ابطال افريقيا وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي، احرز خلالها 3 أهداف، ونجح في صناعة 4 اهداف لزملاءه.

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من ناحية أخرى استقر نادى الرجاء المغربى على عدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مشاركة حميد أحداد لاعب الزمالك المعار لصفوف الفريق المغربى فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان دوري أبطال أفريقيا ينتظر صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، قبل أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والتي كان من المنتظر إقامتها في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

وقالت صحيفة " المنتخب " المغربية، إن عقد حميد أحداد مع الرجاء المغربى يتضمن وجود بند يمنع أحداد من المشاركة مع الرجاء فى كل المباريات التي يجريها ضد الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الرجاء قرر عدم اللجوء للفيفا لإبقاء العلاقة طيبة مع مسئولى الزمالك فضلا عن أن الفيفا لا يعترف بمثل هذه البنود في العقود الخاصة باللاعبين.

ويرفض الزمالك المصرى إشراك لاعبه حميد أحداد مع الرجاء في مباراة نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا التي سيخوضها الرجاء ضد الزمالك.