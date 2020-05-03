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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام فى حوار لـ"الخليج 365": المصالح تتحكم فى إدارات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • رواتب الكرة الطائرة منطقية احنا مش فى أوروبا
• أفضل عضوية مجلس الأهلى عن اتحاد الطائرة
• أحمد فتحى له وجهة نظر و كنت أتمنى ينهى مشواره فى الأهلى
• حسام غالى صديق من أيام الجامعة و أعتز بصداقته
• ظاهرة محمد صلاح صعب تكرارها فى الكرة الطائرة
شطة حول مصيرى من القدم إلى الطائرة
يعد عبد الله عبد السلام من أبرز نجوم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى التى تتمتع بشعبية وحب الجماهير نظرا لانه يمتلك نجومية تختلف عن نجوم الكرة مطلقا، خاصة و أنه حقق العديد و العديد للكرة الطائرة المصرية سواء مع نديه أو مع المنتخب و حتى فى رحلة إحترافه بإيطاليا و تركيا.
حرص ”الخليج 365” على محاورة الفتى الذهبى للكرة الطائرة لمعرفة كيف بدأ مشوار اللعبة م طموحاته فى الفترة المقبلة و أسباب فشل المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو فى الحوار التالى :متى بدأت كرة طائرة ؟
بدأت و عمرى 11 سنة و نصف عام 1993 .لماذا اخترت الكرة الطائرة بالتحديد ؟
صدفة جاءت بعد إخفاقى فى اختبارات كرة القدم بالنادى الأهلى و محصلش نصيب و لكن كابتن شطة وقتها عرضنى على مدرب الكرة الطائرة أحمد رجب و اكتشفنى و أنا كنت وقتها حابب اللعب فى النادى الأهلى وبس خاصة أن عيلتى كلها أهلاوية .طولك كام ؟
193 سم .ما البطولة الأغلى بالنسبة لك ؟
حصولى على كأس إيطاليا عام 2006 مع فريق كيرفيزو .بما إنك مشجع كرة قدم .. ما البطولة الأغلى للأهلى ؟
دورى الموسم الماضى طبعا بالتأكيد كان صعب قوى .لماذا لم تستكمل مشوار الإحتراف الأوروبى ؟
عدم استكمال احترافى فى إيطاليا كان بسبب الإصابة قطع فى وتر الكتف، و فى تركيا بسبب الأزمة المالية التى عمت على جميع الأندية وقتها و من ضمنهم جالطا سراى .
نعم من أندية تركيا وقطر والإمارات .و ما موقفك منها ؟
لو العروض هتناسبنى هتكلم مع مسئولو النادى الأهلى فى الأمر .تتذكر أول راتب حصلت عليه ؟
طبعا .. 20 جنيه و كان عندى 19 سنة و تم انضمامى للمنتخب وقتها .
هل ترى أن رواتب الكرة الطائرة مظلومة ؟
فى الأول و فى الأخر ده رزق و لكنها تعتبر منطقية بالنسبة للعبة شعبية من الدرجة الثالثة أوالرابعة فهى ليست كرة قدم لها راعى و لا نقارن بالخارج .لماذا اخفق منتخب الطائرة فى التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ؟
مبدأيا خلينا نقول أن كل اللاعبين عملوا اللى عليهم و لكن المنتخب يمر بفترة إحلال و تجديد و ينقصه خبرات بسبب إصابات نجوم ومشاكل مجالس إدارات من لاعبين أخرين مما ظهر مردوده على المنتخب .
ما رأيك فى الصراعات الدائمة فى مجالس إدارة اتحاد الطائرة ؟ و ما أسبابها ؟
طبيعى احتلافات شخصية و محدش مش بيفكر فى مصلحته ده بخلاف اختلافات وجهات النظر و المصالح بتتحكم ولكن لو تعاملت المجالس أن هذا عمل تطوعى لم يكن ليحدث ذلك، و عن نفسي أرى أن فترة عمرو علوانى وعلى السرجانى شهدت تطور كبير فى الكرة الطائرة و لكن فترة أحمد عبد الدايم خدمت إعداد اللعبة بشكل غير مسبوق .هل تفكر فى التدريب بعد الاعتزال ؟
والله محسبتش للموضوع ده دلوقتى و لكن أكيد أتمنى أن أستمر فى اللعبة اللى طول عمرى فيها.ممكن نشوف عبد الله عبد السلام فى مجلس إدارة اتحاد الطائرة يوما ما ؟
فى الوضع الحالى لأ صعب .. أفضل البعد تماما علشان لو حاولت أعدل هظلم .تفضل عضوية مجلس إدارة اتحاد الطائرة أم الأهلى ؟
الأهلى طبعا .. علشان فى الأهلى هكون مسئول عن جزء من المنظومة و هطرح أفكار لكن مسئولية الاتحاد بحر .تجمعك علاقات بنجوم كرة قدم ؟
أه حسام غالى بحكم أنه كان زميلى فى الجامعة و أحمد فتحى و سعد سمير .
أيه رأيك فى موقف رحيل أحمد فتحى عن الأهلى ؟
كل لاعب له وجهة نظر و كنت أتمنى أنه ينهى مشواره فى الأهلى.تجربة محمد صلاح ممكن تتكرر فى الطائرة ؟
صعب تتكرر فى الطائرة و علشان يحصل كدة لازم يبقى فيه قاعدة ناشئين تمتلك مواجهت تجمع من كل نجوم اللعبة الحاليين و شايف أن أنا وأحمد صلاح قدرنا نحقق جزء من هذا النجاح فى الكرة الطائرة .
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