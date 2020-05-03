شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام فى حوار لـ"الخليج 365": المصالح تتحكم فى إدارات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • رواتب الكرة الطائرة منطقية احنا مش فى أوروبا

• أفضل عضوية مجلس الأهلى عن اتحاد الطائرة

• أحمد فتحى له وجهة نظر و كنت أتمنى ينهى مشواره فى الأهلى

• حسام غالى صديق من أيام الجامعة و أعتز بصداقته

• ظاهرة محمد صلاح صعب تكرارها فى الكرة الطائرة

شطة حول مصيرى من القدم إلى الطائرة

يعد عبد الله عبد السلام من أبرز نجوم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى التى تتمتع بشعبية وحب الجماهير نظرا لانه يمتلك نجومية تختلف عن نجوم الكرة مطلقا، خاصة و أنه حقق العديد و العديد للكرة الطائرة المصرية سواء مع نديه أو مع المنتخب و حتى فى رحلة إحترافه بإيطاليا و تركيا.

حرص ”الخليج 365” على محاورة الفتى الذهبى للكرة الطائرة لمعرفة كيف بدأ مشوار اللعبة م طموحاته فى الفترة المقبلة و أسباب فشل المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو فى الحوار التالى :

بدأت و عمرى 11 سنة و نصف عام 1993 .

صدفة جاءت بعد إخفاقى فى اختبارات كرة القدم بالنادى الأهلى و محصلش نصيب و لكن كابتن شطة وقتها عرضنى على مدرب الكرة الطائرة أحمد رجب و اكتشفنى و أنا كنت وقتها حابب اللعب فى النادى الأهلى وبس خاصة أن عيلتى كلها أهلاوية .

193 سم .

حصولى على كأس إيطاليا عام 2006 مع فريق كيرفيزو .

دورى الموسم الماضى طبعا بالتأكيد كان صعب قوى .

عدم استكمال احترافى فى إيطاليا كان بسبب الإصابة قطع فى وتر الكتف، و فى تركيا بسبب الأزمة المالية التى عمت على جميع الأندية وقتها و من ضمنهم جالطا سراى .

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نعم من أندية تركيا وقطر والإمارات .

لو العروض هتناسبنى هتكلم مع مسئولو النادى الأهلى فى الأمر .

طبعا .. 20 جنيه و كان عندى 19 سنة و تم انضمامى للمنتخب وقتها .

فى الأول و فى الأخر ده رزق و لكنها تعتبر منطقية بالنسبة للعبة شعبية من الدرجة الثالثة أوالرابعة فهى ليست كرة قدم لها راعى و لا نقارن بالخارج .

مبدأيا خلينا نقول أن كل اللاعبين عملوا اللى عليهم و لكن المنتخب يمر بفترة إحلال و تجديد و ينقصه خبرات بسبب إصابات نجوم ومشاكل مجالس إدارات من لاعبين أخرين مما ظهر مردوده على المنتخب .

طبيعى احتلافات شخصية و محدش مش بيفكر فى مصلحته ده بخلاف اختلافات وجهات النظر و المصالح بتتحكم ولكن لو تعاملت المجالس أن هذا عمل تطوعى لم يكن ليحدث ذلك، و عن نفسي أرى أن فترة عمرو علوانى وعلى السرجانى شهدت تطور كبير فى الكرة الطائرة و لكن فترة أحمد عبد الدايم خدمت إعداد اللعبة بشكل غير مسبوق .

والله محسبتش للموضوع ده دلوقتى و لكن أكيد أتمنى أن أستمر فى اللعبة اللى طول عمرى فيها.

فى الوضع الحالى لأ صعب .. أفضل البعد تماما علشان لو حاولت أعدل هظلم .

الأهلى طبعا .. علشان فى الأهلى هكون مسئول عن جزء من المنظومة و هطرح أفكار لكن مسئولية الاتحاد بحر .

أه حسام غالى بحكم أنه كان زميلى فى الجامعة و أحمد فتحى و سعد سمير .

كل لاعب له وجهة نظر و كنت أتمنى أنه ينهى مشواره فى الأهلى.

صعب تتكرر فى الطائرة و علشان يحصل كدة لازم يبقى فيه قاعدة ناشئين تمتلك مواجهت تجمع من كل نجوم اللعبة الحاليين و شايف أن أنا وأحمد صلاح قدرنا نحقق جزء من هذا النجاح فى الكرة الطائرة .