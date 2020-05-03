ميدو يعلق على أزمة اتحاد الكرة والشركة الراعية بريزنتيشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، إنه كان يتوقع تفكير الأندية في المصلحة العامة للدولة قبل مصالحهم الشخصية، مشيراً إلى أن قرار عودة الدوري من عدمه تحول لصراع بينهم.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية".

وأضاف: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".

Advertisements

وقال ميدو عن أزمة اتحاد الكرة والشركة الراعية "بريزنتيشن": "الاتحاد المصري فسخ عقد بريزينتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة واتوقع ان يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد!!".

واختتم ميدو تغريداته قائلا: "الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها ده رأيي مش معلومة!!".

جدير بالذكر أن شركة بريزنتيشن كانت قد أصدرت بيانًا أكدت خلاله صرفها لكافة مستحقات اتحاد الكرة، إلا أن الأخير أعلن في بيانه وجود مبلغ مستحق له يزيد عن 89 مليون جنيه مصري.