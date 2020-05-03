كاف: لا تغيير.. نهائي دوري الأبطال في الكاميرون "حتى الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف المغربي عبد المنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الأخير لم يتخذ أي قرار بشأن تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون.

وكانت تقارير صحفية مغربية خرجت اليوم الأحد، لتكشف عن وجود نية لدى "كاف" بتغيير الملعب الذي سيحضتن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف باه في تصريحات للإذاعة "راديو مارس" المغربي، :"حتى هذه اللحظة سيجرى دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون، بينما سيقام نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط".

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وعن مواعيد إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، قال :"سيتم إجراء هذا الدور في الصيف".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اتخذ قرارًا في وقت سابق عن تأجيل إقامة دور نصف النهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالوداد الرياضي المغربي، على أن يواجه الزمالك ضد فريق مغربي آخر وتحديدًا الرجاء ضمن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، يلعب الفريق المصري الآخر بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني بمسابقة الكونفدرالية، على أن يكون الطرف الثاني من البطولة بين الثنائي المغربي نضهة بركان ضد حسنية أغادير.