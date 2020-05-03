النجم الساحلي يكلف 3 محامين للدفاع عن النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، أن رئيس النادي رضا شرف الدين قرر تكليف ثلاثة محاميين للدفاع عن اللاعب حمدي النقاز.

وكانت محكمة سوسة قضت بالحكم على النقاز بعقوبة أربعة شهور مع غرامة مادية قدرها 100 دينار على خلفية تعديه على موظف عمومي بالقول.

وقال عاشور في تصريحات عبر إذاعة "الجوهرة أف إم"، إن رئيس النادي رضا شرف الدين قرر تكليف الثلاثي حمودة بوعزة وغازي بن عثمان ومهدي نور الدين للدفاع عن النقاز.

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وسبق وأن قام الاتحاد التونسي لكرة القدم بتشكيل لجة للدفاع عن النقاز.

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين الدولي التونسي وناديه السابق الزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي استدعى رحيل اللاعب وتقديمه شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"فيفا" بدوره أصدر عقوبة ضد نادي الزمالك بغرامة مالية تقدر بمليون و250 ألف دولار، مع تهديد النادي الأبيض أنه مهدد بالحرمان من قيد صفقات جديدة إذا لم يتم دفع الغرامة.

وانضم النقاز إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، قبل أن يرحل في نوفمبر الماضي وينتقل لنادي سودوفا بطل ليتوانيا.