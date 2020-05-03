وكيل مروان محسن يكشف تفاصيل تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، إن اللاعب لم يضع أي شروط قبل تمديد عقده مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لمصراوي: "مازلنا علي اتفاقنا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فهناك جلسة ستجمعه باللاعب في حضوري خلال شهر مايو الحالي لتوقع عقد جديد مع ناديه ".

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ونفى وكيل مروان، طلب اللاعب وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى بالفريق، مشيرًا إلى أن ما تردد بشأن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة.

وأكمل: "بالتأكيد الأهلي سيُقدر اللاعب جيدا كعادته في ملف التجديد لنجومه كون مروان لاعبا أساسيا وله دور مهم مع الفريق ".

واختت النحاس: "مروان لا يمتلك عروضا في الوقت الحالي في ظل توقف النشاط الكروي في مختلف بلدان العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما يشغله هو الاستمرار مع النادي ".