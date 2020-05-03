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كارلوس إدواردو يرد على أنباء رحيله عن الهلال السعودي

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رد كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم على أنباء رحيله عن القلعة الزرقاء خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت إدواردو أنه لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى الآن، حيث

أنه ينتظر مخاطبة إدارة النادي له وإعلان موقفها النهائي من اللاعب ثم سيتخذ قراره بعدها .

وقال إدواردو في تصريحات نقلتها الصحف : تبقَى في عقدي

مع الهلال شهران، وسأنتظر حتى آخر يوم، ثم سأتخذ قراري بشأن مستقبلي احترامًا للنادي وعقدي الذي يسري معه .

وعن أنباء محاولات تجديد عقده مع الهلال: لم تكن هناك مفاوضات بهذا الشأن، وكما ذكرت، سأنتظر حتى نهاية عقدي، ثم سأحدد ردي على العروض .

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