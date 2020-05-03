أبو العلا: طه إسماعيل مدرسة كبيرة في التحليل الرياضي

عبّر محمد أبوالعلا، لاعب نادي الزمالك السابق، عن استفادته من كل الزملاء في مجال التحليل الرياضي، ومشاركته لهم الفترة الحالية

في الاستديوهات التحليلية.وقال أبو العلا، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن طه إسماعيل المحلل الرياضي ولاعب الأهلي الأسبق، يعد مدرسة كبيرة في هذا المجال.وأضاف، في مجال تحليل الرياضي الجميع يبتعد عن انتمائه على الشاشة ونسعى لتقديم الرأي بحيادية ومهنية.