محمد أبو العلا: حسام حسن هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية

قال محمد أبو العلا، لاعب نادي الزمالك السابق، أن حسام حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية حتى

الآن.وواصل لاعب الزمالك المعتزل في تصريحات إعلامية مساء اليوم الأحد، قائلاً "في الفترة الحالية أرى أن عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز أفضل لاعب داخل مصر".وعن مركز الهجوم يأتي مصطفى محمد، لاعب الزمالك، أفضل مهاجم، ومحمد الشناوي، حارس الأهلي، وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي، الأفضل في حراسة المرمى.