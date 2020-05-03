أحمد موسى على أعتاب جالطا سري التركي

اقتربت إدارة نادي جالطة سراي التركي من التعاقد مع النيجيري أحمد موسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشفت تقارير صحفية سعودية بأن احمد موسى وافق على الدخول في صفقة تبادلية سيعقدها النصر مع جلطة سراي، مقابل انضمام المغربي يونس بلهندة إلى صفوف النصر .
وأضافت الصحيفة أن المدير الفني لفريق جلطة سراي، فاتح تريم يرغب في التعاقد مع موسى، نظرًا لإعجابه باللاعبين الذين لديهم القدرة على اللعب في مركزي الهجوم الجناح.
ويرغب نادي جلطة سراي في التخلص من التونسي بلهندة جناح الفريق بسبب راتبه العالي بالإضافة إلى أن فيتوريا وافق على ضم لاعب أجنبي جديد بدلا
انضم احمد موسي صاحب ال ٢٧ عاما إلى صفوف النصر السعودي موسم ٢٠١٨ قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .
وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .
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