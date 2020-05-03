الاتحاد السعودي للتايكوندو يعلن أسماء الفائزين في بطولة ألبومزا أون لاين

أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو اليوم الاحد عن أسماء الفائزين في أول بطولة بومزا افتراضية "عن بعد" والتي استمرت لمدة 6 أيام وشارك فيها 135 لاعبا ولاعبة . ولاعبة . ونشر الاتحاد السعودي للتايكوندو أسماء الفائزين بالمراكز الأولى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي جاءت كالتالي : جاءت كالتالي :

منافسات الناشئين كل من :عبدالملك العنزي ومعاذ الحسن والحسن آل اهنيد والفضل آل حمادة.

وفي منافسات الشباب فاز كل من : عبدالله آل راشد وأحمد آل خليفة وأحمد آل زاهر وأحمد الشهري.



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