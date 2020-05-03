اخبار الرياضه

الاتحاد السعودي يعلن موقفه من رحيل أنيس البدري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن نادي الاتحاد السعودي موقفه من رحيل النجم الدولي التونسي أنيس البدري عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

 أكدت تقارير صحفية، نُشرت اليوم الأحد، أن

اللاعب مستمر مع الفريق ولم يخاطب الإدارة بشأن رحيله، كما أكد اللاعب ارتياحه مع الفريق.

 وأشارت التقارير إلى أن مصدر

بإدارة الاتحاد أكد أن جميع الأنباء التي ترددت عن رحيل اللاعب التونسي لا أساس لها من الصحة .

 كانت تقارير تونسية أشارت إلى شعور اللاعب بعدم الارتياح بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في الكثير من مباريات الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يعلن موقفه من رحيل أنيس البدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا