الاتحاد السعودي يعلن موقفه من رحيل أنيس البدري

أعلن نادي الاتحاد السعودي موقفه من رحيل النجم الدولي التونسي أنيس البدري عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

أكدت تقارير صحفية، نُشرت اليوم الأحد، أن

اللاعب مستمر مع الفريق ولم يخاطب الإدارة بشأن رحيله، كما أكد اللاعب ارتياحه مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن مصدر

بإدارة الاتحاد أكد أن جميع الأنباء التي ترددت عن رحيل اللاعب التونسي لا أساس لها من الصحة .

كانت تقارير تونسية أشارت إلى شعور اللاعب بعدم الارتياح بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في الكثير من مباريات الفريق.