رياضة | الحكومة الإيطالية توافق على عودة التدريبات الفردية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيطالية توافق على عودة التدريبات الفردية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الحكومة الإيطالية سمحت رسميًا اليوم الأحد بعودة الأندية الإيطالية للتدريبات الفردية بداية من الغد الإثنين 4 مايو حتى 17 مايو الحالي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن رابطة الدوري الإيطالي كانت قد أكدت في بيان رسمي يوم الجمعة الماضي على موافقة الأندية على عودة المباريات والبطولات وأنه من المتوقع عودة الدوري الايطالي يومي 14 أو 21 يونيو.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن وزارة الداخلية أرسلت صباح اليوم تعميم إلى جميع المحافظين من أجل إبلاغهم بالموافقة على عودة التدريبات الفردية.

ونشر الموقع الإيطالي بيان وزارة الداخلية الرسمي الذي قالت فيه:"يُسمح للرياضيين كما هو الحال مع كل مواطن بالعودة الى الأنشطة الرياضية الفردية في الأماكن العامة أو الخاصة ويجب احترام مسافة السلامة بين الأشخاص التي لا تقل عن مترين وحظر أي شكل من أشكال التجمع".