رياضة | وزير الداخلية الألماني يوافق على عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الألماني يوافق على عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هورست سيهوفر وزير الداخلية الألماني عن موافقته على عودة النشاط الرياضي في البلاد في شهر مايو الحالي.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن الدوري الألماني لن يعود قبل يوم 9 من مايو الحالي وذلك بعد اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل مع الوزراء في ألمانيا.

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وأكدت التقارير الصحفية أنه سيتم دراسة إمكانية عودة الدوري الألماني هذا الشهر في الإجتماع الذي سيتم عقده يوم 6 مايو الحالي بين المستشارة ميركل والوزراء في ألمانيا.

وذكرت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ يحتل صدارة ترتيب جدول بطولة الدوري برصيد 55 نقطة ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة وخلفه يحتل بروسيا مونشنجلادباخ المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وقال هورست سيهوفر في تصريحات لوسائل الإعلام:" أجد أن الخطة المقدمة من رابطة الدوري الألماني مقبولة لذلك أؤيد استئناف البطولة في مايو الجاري".