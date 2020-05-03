رياضة | رونالدو حبيس أسبانيا لأجل غير مسمى ويضع يوفنتوس في مشكلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو حبيس أسبانيا لأجل غير مسمى ويضع يوفنتوس في مشكلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس، في مأزق بسبب الاجراءات المضادة والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وبات مهاجم يوفنتوس غير قادرًا على العودة إلى إيطاليا، من أجل الاستعداد لاستئناف التدريبات رفقة فريقه، بعد إعطاء الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الفردية للأندية تمهيدًا لعودة الدوري مرة أخرى .

وذكر تقرير صحفي إيطالي، إن عودة رونالدو، إلى إيطاليا سوف تتأجل لفترة طويلة، خاصة وأن طائرته الخاصة متواجدة في العاصمة الإسبانية مدريد، ولن تستطيع الإقلاع بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسبانية، على الطيران.

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وكان رونالدو قضى فترة الحجر الصحى فى البرتغال، منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة ثلاثي فريق السيدة العجوز بالفيروس، باولو ديبالا، بليز ماتويدى ودانييلى روجانى.

ويذكر أن الحكومة الإيطالية قد أعطت الضوء الأخضر للأندية، في صباح اليوم الأحد، من أجل العودة للتدريبات الفردية، بداية من 4 مايو المقبل، أن تبدأ التدريبات الجماعية يوم 18 من نفس الشهر، وسيكون الأول من شهر يونيو المقبل، موعدًا لاستئناف المسابقة، وعودة النشاط الرياضي من جديد.



