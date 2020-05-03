رياضة | كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء على رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري. وسيبدأ الزمالك الفترة القادمة في تسويق عمر السعيد لإيجاد عرض مناسب له في سوق الصيف القادم. ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عمر السعيد في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي وادي دجلة ونادي الانتاج الحربي ومثر المقاصة.

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