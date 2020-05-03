رياضة | ويليان دا سيلفا يوضح حقيقة بقاءه مع البلوز في الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ويليان دا سيلفا يوضح حقيقة بقاءه مع البلوز في الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا، عن استمراره من عدمه مع نادى تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه لا يمانع الانتقال إلى توتنهام أو آرسنال بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي، حيث ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

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وقال دا سيلفا في تصريحات صحفية، إنه حتى الآن لم يتمكن من حسم موقفه في ظل حبه لتشيلسي، رغم تلميحه في وقت سابق إلى أنه سيرحل عن صفوف الفريق اللندني، وقال أنه مع ذلك قد يرحل عن الفريق، وأنه لا يمانع الانتقال إلى فريق منافس.

وكشف المهاجم البرازيلي عن حقيقة مفاوضات جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي، والحالي لتوتنهام معه اللاعب لضمه لصفوف السبيرز، إذ قال النجم البرازيلى إنه لا يمانع الانتقال لفريق لندنى آخر، إلا أنه لا توجد أي مفاوضات مع مورينيو أو غيره.

واعترف ويليان أنه على تواصل مستمر مع جوزيه مورينيو، ووصفه أنه أفضل مدرب عمل معه، مضيفاً أن بينهما صداقة شخصية، لكنه أكد أنه لم يناقش معه إطلاقًا فكرةَ الانضمام إلى توتنهام.

