رياضة | الحكومة الإيطالية تعطي الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيطالية تعطي الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الإيطالية موافقتها رسميًا على عودة التدريبات لفرق الدوري الإيطالي، مما يشكل استعدادًا جيًدا حال عودة النشاط الرياضي قريبًا.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن وزارة الداخلية الإيطالية، أصدرت بيانُا رسميًا إلى المحافظين بكل مدن إيطاليا، لإخطارهم بالموافقة على عودة التدريبات مرة أخرى .

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ولفت الموقع أن موافقة الحكومة على عودة التدريبات، جاءت مشروطة أن تكون بشكل فردي، وذلك بدءًا من غد الاثنين الموافق 4 من مايو، وحتى الـ 17 من الشهر.

وشددت وزارة الداخلية الإيطالية على ضرورة وجود مسافة آمنة بين الأشخاص أثناء التدريبات، والتي لا يجب أن تقل عن مترين، بالإضافة لمنع أي شكل من أشكال التجمعات خلال التمرين.ويذكر أن إيطاليا فرضت حظر التجول بعد ظهور فيروس كورونا بها في 21 فبراير، والبدء في الحجر المنزلي الصحي، لارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، حيث تخطت الأعداد ما سجلته الصين، وجاءت إيطاليا بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات وأعداد الوفيات