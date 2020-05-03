رياضة | الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تفكير الزمالك في رد صفعة الأهلي، بالتفاوض مع عمرو جمال لاعب الأحمر المعار إلى صفوف طلائع الجيش.

وقد أشارت إلى أنه بالفعل بدأ مسئولو نادي الزمالك في وضع سيناريو للتفاوض مع اللاعب لضمه خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والذي قرر فسخ عقده مع ناديه الأبيض والانتقال إلى أفيش البرتغالي قبل العودة منه في يناير الماضي إلى الأهلي.

وأوضح رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عدم رغبته في عودة عمرو جمال للنادي في الفترة المقبلة، وهو ما جعل الزمالك يفكر فيه.

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يشار إلى أن عمرو جمال لعب في مصر للأهلي وطلائع الجيش فقط، حيث خاض 13 مباراة مع طلائع الجيش منذ شهر سبتمبر الماضي 2019، وسجل هدفين وصنع هدف آخر.

فيما لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 102 مباراة، وسجل 30 هدف، وصنع 10 أهداف آخرين.

عمرو جمال وقع على عقد انتقاله إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة عام، في أغسطس 2019، إلا أن طلائع الجيش تعاقد معه في سبتمبر من نفس العام، لمدة موسمين، بدلا من قضاء الخدمة العسكرية.

وهذا ما دفع مسئولو الأهلي للتواصل مع الصفاقسي ووضع بند في التعاقد أن تبدأ إعارته مع الصفاقسي بعد الانتهاء من قضاء موسمين الإعارة في طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن الزمالك قد فاوض عمرو جمال أكثر من مرة من قبل، ولكن الغزال لم يوافق على الإنتقال إلى القلعة البيضاء، نظرا لانتمائه للأحمر.