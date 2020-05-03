رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي بيراميدز رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة. ويرغب بيراميدز في التعاقد مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك في الصيف القادم. ويريد بيراميدز ضم عبد الغني في الصيف تحسبا لرحيل عبد الله بكري مدافع الفريق في نهاية الموسم الجاري. ولكن أكد نادي الزمالك على رفضه لفكرة رحيل محمد عبد الغني عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الأبيض الشديدة له.

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