رياضة | مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وهناك عدد من اللاعبين فى الزمالك إقتربوا من الرحيل بعد خروجهم من حسابات كارتيرون خلال الموسم الجاري، وهم محمد عنتر وعمر السعيد وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد صبحي.

وخرج السباعي من حسابات كارتيرون خلال المباريات الاخيرة مما جعل اللاعبين يصل لهم عدد من العروض خلال الفترة الماضية، للإنتقال خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويتوقف النشاط الرياضي فى مصر خلال الفترة الحالية، ويذكر أن الزمالك توُج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي.