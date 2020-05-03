رياضة | هل يستكمل الدوري الإنجليزي في أستراليا ؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يستكمل الدوري الإنجليزي في أستراليا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال مستمراً حول إمكانية عودة الدوري الإنجليزي هذا الموسم والذي تم تعليقه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الوكيل الإنجليزي جاري ويليامز يمتلك خطة من أجل عودة مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية في أستراليا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ويليامز الذي يقيم في أستراليا حصل على دعماً من قِبل السيناتور المحلي في مدينة برث الأسترالية بشأن هذا الإقتراح.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي كانا قد أكدت في بيان رسمي يوم الجمعة الماضي أبدت فيه موافقة جميع أندية الدوري الإنجليزي على إستئناف الموسم الحالي بدون تحديد موعد محدد.