رياضة | الأهلي يرفض طلب سموحة بضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض طلب سموحة بضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي سموحة التعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويرغب سموحة في شراء عقد ناصر ماهر لاعب الفريق المعار من الأهلي بشكل نهائي أو حتى تجديد إعارته لفترة أخرى. ورفض الأهلي فكرة رحيل أو استمرار ناصر ماهر في سموحة للموسم القادم متجاهلا طلب النادي السكندري بشأن الاعب. ويريد الأهلي عودة ناصر ماهر إلى الفريق مرة أخرى في الموسم القادم نظرا لحاجة النادي له في مركز الهجوم.

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