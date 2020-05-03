رياضة | ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد حريص جداً على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضًا تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات النجم الفرنسي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا لا ينوي تجديد عقده مع مانشستر يونايتد علمًا بأن عقده ينتهي في 2021 مع وجود بند خيار للتجديد لموسم إضافي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عدة أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن النجم الفرنسي يفضل الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني.