رياضة | كيفن دي بروين يحدد موقفه من البقاء في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيفن دي بروين يحدد موقفه من البقاء في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيفن دي بروين، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، عن إمكانية رحيله أو بقاءه مع فريقه خلال المواسم القادمة.

وألمح دي بروين ذو الـ 28 عامًا أنه يمكن له الرحيل عن فريقه حال تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بتنفيذ عقوبة الاستبعاد عن دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال السنتين المقلتين.

وذكر دي بروين في حديثه لصحيفة "هيت لاتستي نيوز" البلجيكية عبر تقنية الفيديو:"أنا انتظر، قال لنا النادي بأنه سيستأنف القرار وهم متأكدون بنسبة مئة في المئة بأنهم على صواب".

وأكمل متابعًا "سننتظر لنرى ماذا سيحصل، عندما يتم اتخاذ القرار، سأنظر بالأمر، سنتان من دون خوض دوري أبطال أوروبا يعتبر وقتاً طويلاً بالنسبة إلي، أستطيع التأقلم مع سنة واحدة".

Advertisements

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، قد استبعد مانشستر سيتي عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، لكن النادي الإنجليزي تقدم باستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية الصادر في 14فبراير 2020.

ومن المقرر أن تنظر محكمة التحكيم الرياضي باستئناف نادي مانشستر سيتي مطلع الصيف المقبل.

ويرتبط دي بروين بعقد لمدة ثلاث سنوات مع سيتي، وقد أشار إلى أنه سيبقى بين صفوف فريقه في حال نجح ناديه في الاستئناف، وحتى لو عرضت الأندية الأخرى عليه الانضمام إليها.

وقال صانع ألعاب مانشستر سيتي: "العب في صفوف أحد أفضل الفرق في العالم، ألعب في الدوري الإنجليزي الذي اعتبره أفضل الدوريات".