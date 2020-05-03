رياضة | إدواردو يعلن تمسكه بالاستمرار مع الهلال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إدواردو يعلن تمسكه بالاستمرار مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال السعودي، عن تمسكه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق حتى اليوم الأخير في عقده.

وقال إدواردو في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "يتبقَّى حوالي شهرين في عقدي مع الهلال، وسأنتظر حتى آخر يوم، ثم سأتخذ قراري بشأن مستقبلي احترامًا للنادي وعقدي الذي يسري معه".

وحول وجود مفاوضات مع الهلال بشأن تجديد عقده، أوضح "لم تكن هناك مفاوضات بهذا الشأن، وكما ذكرت، سأنتظر حتى نهاية عقدي، ثم سأحدِّد ردّي على العروض".

وتلقى إدواردو عروضا من أندية سعودية وإماراتية وقطرية، حيث ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم المقبل.