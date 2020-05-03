رياضة | عاجل- بريزنتيشن تلجأ للقضاء ضد اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- بريزنتيشن تلجأ للقضاء ضد اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة بريزينتيشن إقامة دعوى قضائية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤكدة فق الوقت ذاته بأنه سددت جميع المستحقات المالية التي عليها.

ونشرت الشركة بيان لها جاء نصه كالتالي :"تداولت بعض المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ و قدره 89 مليون جنيه متأخرات وتعويض بمبلغ و قدره 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم و شركة برزنتيشن".

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وأضافت :"وإلى الان لم لم يرد لشركة بريزنتيشن حتى تاريخه أى إعلان عن هذه الدعوى، و لا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية و هي لجنة وطنية تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها وطننا العزيز وخاصة وفى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الاعلان بالدعوى المشار إليها و الاطلاع عليها".

وتابعت في بيانها :"جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها بعد احتساب قيمة الحقوق التى انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن ومنحتها للغير و ترفض خصمها و تطالبها بسداد القيمة بالكامل، وهو ما دفع شركة برزنتيشن إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفي العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدي القضاء المصري العادل".