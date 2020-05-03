رياضة | عودة النشاط الرياضي في أسبانيا تدريجيًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة النشاط الرياضي في أسبانيا تدريجيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا اليوم الأحد، بشرة سارة بشأن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى داخل البلاد خلال الأيام المقبلة.

وتحدث سانشيز عن آخر مستجدات عودة الدوري الإسباني، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال "سانشيز" خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نتمنى جميعاً عودة الرياضة، أعتقد أنها ستعود قريباً، سمحنا بالتدريب بشكل فردي في الرياضات الجماعية، وسيحدث ذلك في أقرب وقت".

وأضاف: "للأسف من الصعب حضور الجماهير المباريات في الفترة المقبلة، سنضطر لمتابعة المنافسات عبر شاشات التلفزيون لفترة مؤقتة".

واختتم: "سيجري الإعلان عن نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة، وبعدها تبدأ التدريبات الفردية من 8 إلى 11 مايو، على أن تنطلق التدريبات الجماعية يوم 18 مايو، استعداداً لاستئناف الدوري الإسباني".