رياضة | يوفنتوس يكشف حقيقة الصفقة المرتقبة مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يكشف حقيقة الصفقة المرتقبة مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي عن صحة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين السيدة العجوز وبرشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية عن إمكانية عقد الناديين لصفقة تبادلية ينتقل بموجبها آرثر ميلو إلى يوفنتوس وميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وقال بارتيسي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية: "نحن في يوفنتوس نتحدث مع برشلونة مثلما نتحدث مع جميع الأندية الكبيرة".

واختتم بارتيسي تصريحاته قائلاً:"سوف يكون صيفاً خاصاً بعد الأزمة التي حدثت ونحن نحتاج إلى الأفكار، الصفقات التبادلية أمر وارد وسوف ننظر إليها".