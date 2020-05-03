رياضة | عرض مغري من الدوري التركي لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض مغري من الدوري التركي لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير مغربية عن أن قدم نادي غازي عينتاب التركي عرضا رسميا للحصول على خدمات النجم المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الزمالك لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "le 360" المغربي يسعى النادي التركي غازي عينتاب في ضم مهاجم الزمالك الموسم المقبل،وبدأ المفاوضات بمبلغ مالي كبير.

وقدم أشرف بن شرقي مستوى رائع مع نادي الزمالك خلال الموسم الجاري ويمتلك قدرات وإمكانيات عالية وحصل مع القلعة البيضاء على السوبر المصري والإفريقي..

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وجاء ذلك العرض بعد تصريحات مساعد مدرب المنتخب المغربي مصطفى حجي ، عن مهاجم الزمالك اشرف بن شرقي بضرورة الرحيل عن الدوري المصري و الاتجاه لأوروبا من أجل تطوير موهبته.

وتتوقف الأنشطة الرياضية في مصر والعالم في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

يذكر أن أكد وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي في اجتماعه مع اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة على صعوبة عودة الدوري المصري خلال التوقيت الحالي.