شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع كوكا تحت الاختبار فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة اشبه بالاختبار، طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينينه فايلر مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على ضمه أو صرف النظر عن الأمر.

ويرفض فايلر إتمام أي صفقة قبل أن يمنح هو الضوء الأخضر لها، خاصة وأنه يرفض مبدأ ضم صفقات دون تحقيق استفادة قصوى منها، كما أنه لا يُفضل تواجد عدد كبير من اللاعبين في القائمة.

وناقشت لجنة التخطيط بالأهلي مقترح ضم أحمد حسن " كوكا " لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي يحول دون تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي صريح في الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.

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وأقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط في الاهلي ضم كوكا، خاصة وأنه لاعب دولي ويقدم مستويات متميزة في الملاعب الأوربية، إلا أن هناك تيار معارض لفكرة ضم المهاجم الدولي، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية ولم ينجح في تقديم أي إضافة.

وتواصل مسئول أهلاوي مع كوكا، والذي أبدى موافقة على العودة لمصر واللعب للأهلي خاصة بعد إعلان اللاعب أنه رفض مؤخراً عرضاً مغرياً من أحد الأندية المصرية لرغبته في حال العودة لمصر اللعب للنادي الأهلي، ويضم الأهلى من الأجانب ، كلاً من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى