شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. موقف كوميدى ولقطة فنية من عادل إمام فى مباراة اعتزال "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان عادل إمام مع الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، في مباراة اعتزال أشرف قاسم مدافع الزمالك والمنتخب الوطني السابق .

وشهدت المباراة لقطة فنية من الزعيم وأخرى طريفة مع جمال الغندور الحكم الدولي، مما تسبت في حالة من البهجة لجميع اللاعبين والجماهير المتواجدة في الاستاد والتي حرصت علي تشجيع الزعيم.

خاض أشرف قاسم لاعب الزمالك السابق 78 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، كانت أولها أمام كوت ديفوار فى عام 1985، وشارك فى كأس الأمم الإفريقية أعوام 1986 و1988 و1994، وكان هو صاحب ركلة الجزاء الأخيرة فى المباراة النهائية لكأس الأمم 86 أمام الكاميرون، والتى أنهت اللقاء بفوز مصر.

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وتميز قاسم طوال مسيرته بشعره الطويل وشياكة ملابسه وهو ما دعا جماهير الكرة المصرية ليطلقوا عليه لقب برنس الكرة المصرية.. ونجح فى الفوز مع الزمالك بلقب الدورى الممتاز 4 مرات فى مواسم 1983 – 1984 و1987 – 1988 و1991 – 1992 و1992 – 1993، كما فاز معه بلقب كأس مصر موسم 1988، ولقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى (دورى أبطال إفريقيا بمسماها القديم)، 3 مرات مواسم 1984 و1986 و1996، وبكأس السوبر الإفريقى مرة واحدة موسم 1997.

وساهم مع المنتخب الوطنى فى الفوز بكأس الأمم مرة واحدة عام 1986، فضلا عن مشاركته فى مونديال إيطاليا.

احترف قاسم فى موسم 1984 فى فريق الهلال السعودى، ونال لقب أفضل مدافع، وثانى أفضل لاعب فى الدورى السعودى، إلى جانب فوزه بعدد من الألقاب الشخصية فى مصر، كان أبرزها أفضل ناشئ موسم 1984، وأفضل لاعب فى مصر موسم 1991 – 1992، وأفضل لاعب عربى مرتين عامى 1987 و1992.