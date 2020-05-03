شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. السومو طقوس يابانية تحولت إلى رياضة صراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السومو من الألعاب القتالية، وبالرغم من أنها من الألعاب الشهيدة إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة فى اليابان، حيث تجمع الطقوس اليابانية القديمة فى رياضة.

يطلق على مصارعى السومو اسم "سوموتوري" أو "ريكيشي"، وجسمهم عار إلا من الـ"ماواشي"، وهى قطعة من القماش تلف حول الخصر وما بين الأرجل، ويمكن مسك مصارعى السومو من هذه القطعة، وعدا ذلك فأى مسكة أخرى تعتبر ممنوعة.

ويقوم السوموتورى بتسريح شعرهم وفق تقليعة "شون ماجي" اليابانية، الشعر مملس بواسطة دهن خاص، كما يمسك عن طريق حلية (حِلْيَةٌ) خاصة (وتسمى بالعربية: كُعَيْكَة).

Advertisements

ويعتبر اليابانيون السومو أكثر من مجرد رياضة عادية، فهى تقليد وتراث يجمعان على وجوب الحفاظ عليه، حيث أن مبدأ رياضة السومو يقوم على محاولة كلا المصارعين (ريكيشى) إخراج المصارع الآخر من دائرة المصارعة (دوهيو)، أو جعل أى جزء من جسمه (غير أسفل قدمه) يلمس الأرض.

ذكرت كلمة "سومو" لأول مرة سنة 712 م فى كتابات الكوجيكى أو "وقائع الأحداث القديمة"، وهى أولى المدونات اليابانية المعروفة، حيث تروى قصة صراع سومو دار بين إلهين قديمين، "تاكيمى كازوتشى" و"تاكيمى ناكاتا"، ثم انتصار الأول، بعد انتصاره استولى الشعب الذى يقوده "تاكيمى كازوتشى" على جزر الأرخبيل اليابانى، كما أنحدر من صلبه أباطرة اليابان الحاليين.

أساس لعبة السومو بخلاف العضلات القوية هو جسد ضخم ووزن ثقيل ملىء بالدهون، وهنا يأتى دور مدارس تدريب السومو المنتشرة فى اليابان والتى يكون دورها أخذ شخص وزنه 90 أو 80 كيلوجراما ويحولونه إلى رجل ضخم للغاية يفوق وزنة 180 كيلو جراما، حيث يتناول المصارع وجبتين فى اليوم، كل منهما تحتوى على لحوم وأسماك وخضروات وأرز، بالإضافة إلى العصائر والسكريات التى تساعد بشكل كبير على امتصاص الجسم للدهون.